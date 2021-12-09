В ВОЗ определили две группы людей, которым рекомендуют сделать бустерную прививку от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения определили две группы людей, которым рекомендуют получить бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Консультативная группа ВОЗ рекомендует, чтобы бустерную дозу получили люди с ослабленным иммунитетом и привитые инактивированной вакциной. Пока ВОЗ признала только три таких вакцины: CoronaVac, Sinopharm и Bharat.

Многие страны уже вводят бустерную вакцинацию для пожилых граждан и людей из групп риска, но беспокойство из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» побуждает их расширить программу бустерной вакцинации.

Представитель экспертной группы на брифинге отметил, что эффективность вакцин против коронавируса со временем падает, причем очень сильно она снижается именно у пожилых людей.