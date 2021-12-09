У ВООЗ визначили дві групи людей, яким рекомендують отримати бустерне щеплення від коронавірусу

У Всесвітній організації з охорони здоров’я визначили дві групи людей, яким рекомендують отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це пише Reuters.

Консультативна група ВООЗ рекомендує, щоб бустерну дозу отримали люди з ослабленим імунітетом і ті, хто вакцинувався інактивованою вакциною. Наразі ВООЗ визнала лише три такі вакцини: CoronaVac, Sinopharm і Bharat.

Багато країн вже запроваджують бустерну вакцинацію для літніх громадян та людей із груп ризику, але занепокоєння через новий штам коронавірусу «Омікрон» спонукає їх розширити програму бустерної вакцинації.

Представник експертної групи на брифінгу зазначив, що ефективність вакцин проти коронавірусу з часом падає, причому дуже сильно вона знижується саме у людей похилого віку.