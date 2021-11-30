Появился новый штамм ковида «Омикрон» и за несколько дней всех запугал. Он опасней «Дельты»? Вакцины не помогут? Без паники! Учим греческий алфавит и объясняем то немногое, что известно

На следующий день, 26 ноября, Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вирусов зарегистрировала новый штамм. ВОЗ обозначает варианты коронавируса буквами греческого алфавита, новый штамм назвали 15-й буквой — «Омикрон» (omicron). Правда, пропустили две буквы — «ню» (nu) и «кси» (xi). Первую — из-за того, что она созвучна с английским словом «new» (новый), а вторую — из-за того, что она созвучна с распространенным в Восточной Азии именем. При этом ВОЗ снова обвинили в подыгрывании Китаю, потому что имя китайского лидера Си Цзиньпина на английском пишется как «Xi».

Новый вариант коронавируса выявили в Ботсване в начале ноября. Но впервые о нем заявили 25 ноября ученые из соседней ЮАР, когда выявили и исследовали более двух десятков случаев инфицирования. Именно они и пришли к выводу, что это новый штамм.

Но главное — новый штамм сразу же отнесли к категории «вариантов, которые вызывают обеспокоенность». Кроме «Омикрона» в эту группу входят еще четыре варианта:

«Дельта» — выявлен в Индии в октябре 2020 года и распространился по всему миру. Сегодня считается самым доминирующим и опасным.

«Гамма» — выявлен в Бразилии в конце 2020 года.

«Бета» — выявлен в Южной Африке в декабре 2020 года.

«Альфа» — выявлен в Великобритании в октябре 2020 года из образца, взятого в предыдущем месяце.

Образцы крови с новым штаммом коронавируса «Омикрон», ноябрь 2021 года. Getty Images / «Бабель»

Что ВОЗ сказала о новом штамме?

«Омикрон» стал первым штаммом, который внесли в категорию опасных после варианта «Дельта», появившегося примерно год назад. Но пока о нем известно очень мало. В обновленном сообщении ВОЗ от 28 ноября говорится о том, что пока неясно, может ли «Омикрон» передаваться быстрее и вызывать более тяжелое заболевание, чем другие варианты, включая «Дельту».

Также нет информации о том, что симптомы «Омикрона» отличаются от симптомов других штаммов. Первые сообщения о заражении поступили от студентов университетов. Это в основном молодые люди, у которых, как правило, болезнь протекает в более легкой форме и часто бессимптомно. Поэтому пока рано говорить о степени тяжести варианта «Омикрон».

По предварительным данным, люди, которые уже переболели ковидом, сильнее других рискуют заразиться «Омикроном». Но детальной информации на этот счет пока нет. Да, в тех районах Южной Африки, где выявили этот вариант, количество инфицированных выросло примерно в три раза за неделю. Но пока нет доказательств, что это связано именно с «Омикроном».

Точно известно — «Омикрон» можно определить с помощью ПЦР-тестов, без трудоемких и дорогих анализов. Именно поэтому южноамериканские ученые смогли так быстро выделить и отследить распространение нового штамма.

«Ученые в Южной Африке и во всем мире проводят исследования, чтобы лучше понять многие аспекты «Омикрона», и мы будем продолжать делиться результатами этих исследований по мере их появления», — говориться в заявлении ВОЗ.

Так почему тогда «Омикрон» отнесли к опасной группе?

Из-за большого количества мутаций. У «Омикрона» их около 50, причем более 30 из них — в шипованном белке, с помощью которого коронавирус проникает в организм человека. Некоторые из этих мутаций ученые наблюдали раньше и пришли к выводу, что одни из них усилили способность штамма «Бета» «обманывать» вакцины, другие — помогли «Дельте» стать более заразным.

Но это еще не все. В шипованном белке «Омикрона» обнаружили 26 уникальных мутаций. Для сравнения, у «Дельты» их было 10, а у «Беты» — 6.

Инфографика уникальных мутаций в опасных штаммах коронавируса, «Омикрон» — слева внизу.

У белкового шипа коронавируса разные области выполняют определенные функции. Есть такие, которые отвечают за «обман» иммунной защиты организма человека. Именно здесь и сосредоточены большинство неизученных мутаций «Омикрона», говорит Пенни Мур, вирусолог из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке.

Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, и его коллеги вывели теорию того, как появился «Омикрон». Простыми словами это можно описать примерно так. «Омикрон» произошел от более старого и почти исчезнувшего штамма коронавируса. Он около года «скрывался» в организме человека с ослабленными иммунитетом — скорей всего больного ВИЧ / СПИДом. Все это время вирус «тренировался» на слабом иммунитете и накапливал эволюционные преимущества. Пока наконец не решил «перекинуться» на одного из контактировавших со своим «носителем».

Могут ли существующие вакцины остановить «Омикрон»?

Пока точно не ясно, но предварительные данные неутешительные. Судя по количеству новых мутаций, «Омикрон» действительно может «обманывать» существующие вакцины.

Сейчас исследования идут полным ходом. Десятки команд ученых по всему миру работают над этим и результаты обещают предоставить уже через пару недель. Команды доктора Мур и Сигала раньше других столкнулись с новым штаммом, поэтому продвинулись дальше всех. Они уже выращивают копию живого «Омикрона» со всеми его новыми мутациями, которую будут тестировать на крови полностью вакцинированных, а также тех, кто переболел ковидом и получил хотя бы одну дозу вакцины.

Лаборатория компании BioNTech, март 2021 года. Getty Images / «Бабель»

Ведущие производители вакцин — Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson — на всякий случай готовятся к худшему. Если их препараты окажутся неэффективными, то их придется срочно модифицировать либо создавать новые. Если будет достаточно модификации, тогда преимущество будет у мРНК-вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech.

В Pfizer обещают обновить свою вакцину через 100 дней после того, как получат результаты исследований. Президент Moderna Стивен Хоге называет новый штамм «смесью Франкенштейна». По его словам на обновление и клинические испытания существующей вакцины Moderna уйдет примерно три месяца. Параллельно все компании планируют проверить, насколько эффективными будут бустерные дозы их препаратов против «Омикрона».

Как «Омикрон» распространяется по миру?

Новый штамм уже выявили в Великобритании, Италии, Бельгии, Нидерландах, Португалии, Израиле, Гонконге, Канаде и других странах. Все заболевшие недавно вернулись из африканских стран. Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи не исключает, что «Омикрон» уже проник и в США.

Сдерживать распространение пока что планируют отработанным за время пандемии методом — запретить поездки из южной части Африки, где выявили «Омикрон», и ужесточить правила въезда для всех остальных. Дальше всех пошли Япония и Израиль — они закрыли границы для всех иностранцев. В Украине всех туристов из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибии и Мозамбика будут отправлять на самоизоляцию. В южноафриканских странах такие ограничения считают несправедливыми. Их поддерживает ВОЗ. Но после штамма «Бета», который в прошлом году распространился из ЮАР, правительства других стран предпочитают не рисковать.

Табло с расписанием рейсов в аэропорту столицы ЮАР Йоханнесбурге, 27 ноября 2021 года. Getty Images / «Бабель»

И что теперь делать?

Первым делом в ВОЗ призывают не паниковать и дождаться результатов исследований «Омикрона». А пока стоит придерживаться стандартных мер: соблюдать дистанцию — минимум метр, проветривать помещение, носить маску так, чтобы она закрывала нос, и самое главное — вакцинироваться от коронавируса.

Ученые же считают, что даже если «Омикрон» окажется не таким опасным, расслабляться не стоит. Нужно максимально подготовиться к новым возможным штаммам. «Нам наверняка придется выучить еще несколько греческих букв», — предсказал доктор Сигал.

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