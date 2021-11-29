Pfizer начала обновлять свою вакцину для противодействия новому штамму «Омикрон». Обещают сделать это через 100 дней

Компании Pfizer и BioNTech пообещали за 100 дней обновить свою вакцину от коронавируса в связи с распространением нового штамма «Омикрон». В ближайшее время они получат данные тестов.
Об этом пишет Business Insider.
«Мы понимаем обеспокоенность экспертов и немедленно приступили к изучению штамма «Омикрон», а также разработке адаптированной вакцины в рамках нашей стандартной процедуры для новых вариантов», — заявил представитель BioNTech.
Через две недели компании получат результаты тестов, которые покажут, нужно ли создавать новую вакцину, или достаточно будет адаптировать старую.
«Эти данные дадут больше информации о том, может ли B.1.1.529 быть штаммом, который может потребовать корректировки нашей вакцины, если этот вариант распространится по всему миру», — подчеркнули там.
- 11 ноября в Ботсване был обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и нашли очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.