Pfizer начала обновлять свою вакцину для противодействия новому штамму «Омикрон». Обещают сделать это через 100 дней

Компании Pfizer и BioNTech пообещали за 100 дней обновить свою вакцину от коронавируса в связи с распространением нового штамма «Омикрон». В ближайшее время они получат данные тестов.

Об этом пишет Business Insider.

«Мы понимаем обеспокоенность экспертов и немедленно приступили к изучению штамма «Омикрон», а также разработке адаптированной вакцины в рамках нашей стандартной процедуры для новых вариантов», — заявил представитель BioNTech.

Через две недели компании получат результаты тестов, которые покажут, нужно ли создавать новую вакцину, или достаточно будет адаптировать старую.

«Эти данные дадут больше информации о том, может ли B.1.1.529 быть штаммом, который может потребовать корректировки нашей вакцины, если этот вариант распространится по всему миру», — подчеркнули там.