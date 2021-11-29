Новый штамм коронавируса «Омикрон» выявили в Канаде. ВОЗ работает с исследователями, чтобы лучше его понять

В столице Канады, городе Оттава подтвердили два первых в стране случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает CBC.

Оба больных недавно вернулись из Нигерии. Страна уже ввела новые ограничения на поездки для иностранцев, которые посещали юг Африки в течение двух предыдущих недель.

Вот что говорит ВОЗ на этот счет. Всемирная организация здравоохранения в воскресенье, 28 ноября, опубликовала заявление, в котором резюмирует то, что ей известно об этом штамме. Сейчас организация изучает штамм на предмет того, является ли он более заразным, чем, например, штамм «Дельта», а также увеличивает ли «Омикрон» риск повторного заражения. Кроме того, ВОЗ изучает тяжесть штамма и эффективность вакцин против него. То есть утверждать что-то она пока не может.

Людей просят соблюдать дистанцию — минимум метр, проветривать помещение, носить маску так, чтобы она закрывала нос, и, самое главное, вакцинироваться от коронавируса.