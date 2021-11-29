Новий штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Канаді. ВООЗ працює з дослідниками, аби краще його зрозуміти

У столиці Канади, місті Оттава підтвердили два перші у країні випадки зараження штамом коронавірусу «Омікрон». Про це повідомляє CBC.

Обидва хворі нещодавно повернулися з Нігерії. Країна вже запровадила нові обмеження на поїздки для іноземців, які їздили до півдня Африки протягом двох попередніх тижнів.

Ось що каже ВООЗ з цього приводу. Всесвітня організація охорони здоровʼя в неділю, 28 листопада, опублікувала заяву, в якій резюмує те, що їй відомо про цей штам. Наразі організація ще вивчає штам на предмет того, чи є він більш заразним ніж, наприклад, штам «Дельта», а також чи збільшує «Омікрон» ризик повторного зараження. Крім цього, ВООЗ досліджує тяжкість штаму й ефективність вакцин проти нього. Тобто стверджувати щось вона поки не може.

Людей же просять дотримуватись дистанції — щонайменше метр, провітрювати приміщення, носити маску так, аби вона закривала ніс, і, найголовніше, вакцинуватись від коронавірусу.