Ревакцинація та тестування: у ЄС оприлюднили рекомендації через поширення нового штаму коронавірусу

У Європейському Союзі оприлюднили рекомендації у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу «Омікрон». Там рекомендують значну увагу приділити ревакцинації населення.

Про це пише Європейський центр із запобігання та контролю захворювань.

Там наголошують, що даних про ефективність наявних вакцин проти нового штаму поки немає, і вони будуть готові через два-три тижні. Однак наразі цей штам не є найбільш поширюваним у ЄС, тому країни-члени мають значну увагу приділити вакцинації людей, які досі не отримали жодної дози вакцини.

Також там рекомендують розпочати ревакцинацію людей, старших за 40 років. Після цього переходити до ревакцинації усіх дорослих.

Окремо у ЄС радять не їздити в країни та регіони, де активно поширюється новий штам, а також збільшити тестування ймовірних хворих і відстежувати контакти, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу.