Штам «Омікрон» виявили також в Австралії та Чехії. Хворі нещодавно повернулись з Африки

В Австралії двоє людей, які прибули з південної частини Африки минулими вихідними, отримали позитивний результат тесту на штам коронавірусу «Омікрон».

Про це повідомляє Reuters.

Представники органів охорони здоровʼя штату Новий Південний Уельс заявили в неділю, 28 листопада, що в обох пасажирів не було симптомів хвороби, вони повністю вакциновані.

На тлі поширення штаму «Омікрон» Австралія запровадила нові обмеження для людей, які побували в девʼяти країнах на півдні Африки: у Південній Африці, Намібії, Зімбабве, Ботсвані, Лесото, Есватіні, на Сейшельських островах, в Малаві та Мозамбіку.

Що стосується Чехії, то там «Омікрон» виявили у жінки з міста Ліберець, яка нещодавно була в Намібії. Жінка повністю вакцинована, хвороба у неї протікає майже безсимптомно.