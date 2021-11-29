Pfizer почала оновлювати свою вакцину для протидії новому штаму «Омікрон». Обіцяють зробити це за 100 днів

Компанії Pfizer та BioNTech пообіцяли за 100 днів оновити свою вакцину від коронавірусу у зв’язку з поширенням нового штаму «Омікрон». Найближчим часом вони отримають дані тестів.

Про це пише Business Insider.

«Ми розуміємо стурбованість експертів і негайно розпочали вивчення штаму «Омікрон», а також розробку адаптованої вакцини в рамках нашої стандартної процедури для нових варіантів», — заявив представник BioNTech.

Через два тижні компанії отримають результати тестів, які покажуть, чи потрібно створювати нову вакцину, чи достатньо буде адаптувати стару.

«Ці дані дадуть більше інформації про те, чи може B.1.1.529 бути штамом, який може вимагати коригування нашої вакцини, якщо цей варіант пошириться по всьому світу», — підкреслили там.