В Україні зафіксували майже 35 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися — 81 тисяча людей

В Україні за минулу добу, 27 січня, зафіксували майже 35 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 808 медиків і 5 341 дитина.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через коронавірус потрапили 3 342 людини, а 144 хворих померли від ускладнень. Водночас 6 142 українці успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській (2 807) та Львівській (2 793) областях.

Також протягом доби 81 тисяча українців вакцинувались від коронавірусу. 28 тисяч отримали першу дозу вакцини, 27 тисяч — другу, а ще 24 тисячі — бустерну.