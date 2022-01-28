В Україні зафіксували майже 35 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися — 81 тисяча людей

В Україні за минулу добу, 27 січня, зафіксували майже 35 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 808 медиків і 5 341 дитина.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через коронавірус потрапили 3 342 людини, а 144 хворих померли від ускладнень. Водночас 6 142 українці успішно одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській (2 807) та Львівській (2 793) областях.
Також протягом доби 81 тисяча українців вакцинувались від коронавірусу. 28 тисяч отримали першу дозу вакцини, 27 тисяч — другу, а ще 24 тисячі — бустерну.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись у період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Щеплення робитимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.
- 19 січня міністр охорони здоровʼя оголосив, що в Україні почався спалах коронавірусу. Його епіцентр — західні області, особливо Івано-Франківська, яку вже перевели в «червону» зону.