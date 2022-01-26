В Україні виявили понад 24 тисячі нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися — 81 тисяча

В Україні за минулу добу виявили понад 24 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 642 медики та 2 809 дітей.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

Через коронавірус до лікарень потрапили 3 073 хворих, а 141 українець помер від ускладнень. Водночас 5 514 людей успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській області (1 972) та Києві (1 919).

Також протягом доби від коронавірусу вакцинувалися 81 тисяча людей. З них 29 тисяч отримали першу дозу, ще стільки ж — другу, 22 тисячі — бустерну.