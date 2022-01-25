В Україні виявили майже 20 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися — 69 тисяч

В Україні за минулу добу 24 січня коронавірусом заразилися майже 20 тисяч людей. Серед них 594 медики та 2 809 дітей.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через коронавірус потрапили 1 507 хворих, а 161 людина померла від ускладнень. Водночас 5 863 українці успішно одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській області (2 299) та в Києві (1 589).
Також протягом доби від коронавірусу вакцинувались 69 тисяч українців. 27 тисяч отримали першу дозу вакцини, 24 тисячі — другу, а 17 тисяч — бустерну.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись у період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Щеплення робитимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.