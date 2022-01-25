В Украине выявили почти 20 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 69 тысяч

В Украине за минувшие сутки 24 января коронавирусом заразились почти 20 тысяч человек. Среди них 594 медика и 2 809 детей.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за коронавируса попали 1 507 больных, а 161 человек скончался от осложнений. В то же время 5 863 украинца успешно выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области (2 299) и в Киеве (1 589).
Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 69 тысяч украинцев. 27 тысяч получили первую дозу вакцины, 24 тысячи — вторую, а 17 тысяч — бустерную.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Прививки будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты прививки. Сгенерировать его можно будет в «Дії» ориентировочно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.