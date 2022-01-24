В Украине выявили около 13 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 22 тысячи

В Украине за минувшие сутки 23 января коронавирусом заразились около 13 тысяч человек. Среди них 224 медика и 1 826 детей.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы госпитализировали 1 836 больных, а 67 — умерли от осложнений. В то же время 2 430 украинцев выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской (2 036) и Ивано-Франковской (1 765) областях.

В то же время в течение суток вакцину от коронавируса получили 22,5 тысячи человек. 8 тысяч получили первую дозу, еще столько же — вторую дозу. Также 5 тысяч человек получили прививку бустерной дозой.