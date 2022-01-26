В Украине выявили более 24 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 81 тысяча

В Украине за минувшие сутки выявили более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 642 медика и 2 809 детей.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

Из-за коронавируса в больницы попали 3 073 больных, а 141 украинец умер от осложнений. В то же время 5 514 человек успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской области (1 972) и Киеве (1 919).

Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 81 тысяча человек. Из них 29 тысяч получили первую дозу, еще столько же — вторую, 22 тысячи — бустерную.