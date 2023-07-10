Ватажок «ПВК Вагнера» Пригожин та його командири зустрічалися з путіним після заколоту

Французька газета Liberation писала, що 1 липня Пригожин зустрічався з путіним, очільником Росгвардії Віктором Золотовим і головою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним.
Спікер путіна Дмитро Пєсков офіційно підтвердив це, але зазначив, що це було 29 червня.
За його словами, російський президент путін провів зустріч із власником «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним та його командирами після заколоту. На зустрічі, яка тривала три години, було 35 учасників, серед них — командири загонів і керівництво ПВК.
Пєсков заявив, що путін дав оцінку діям «вагнерівців» у ході повномасштабної війни, вислухав пояснення командирів і запропонував їм «подальші варіанти працевлаштування».
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони та вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК і перевести бійців у підпорядкування Міноборони рф.
- За даними CNN, представники розвідки США вважають, що Пригожин давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, якою була його кінцева мета — невідомо. Імовірно, Пригожин також повідомив про свої плани заступнику командувача військ рф Сергію Суровікіну, про що раніше писала газета The New York Times.
- Раніше газета The Wall Street Journal писала, що російська влада хоче взяти під контроль діяльність найманців «ПВК Вагнера» за кордоном. Влада Сирії та Міноборони рф провели спецоперацію, підпорядкувавши «вагнерівців» російському оборонному відомству. Тим часом сотні найманців «ПВК Вагнера» вилетіли з ЦАР. Місцева влада каже, що це ротація.