Пригожин пояснив, чому розпочав (і закінчив) заколот у росії

Керівник терористичної «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин завив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК та перевести бійців у підзвітність Міноборони рф.

Зазначимо, що на початку заколоту Пригожин казав про помсту за обстріл польового табору найманців і бажання розібратися з «військовим керівництвом країни». Він звинувачував у зраді начальника Генштабу Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу. Ні про яку «демонстрацію протесту» взагалі не йшлося.

Він заперечив і намір повалити владу в росії, а збиття літака назвав вимушеним кроком, оскільки авіація відкрила по «вагнерівцях» вогонь.

Пригожин назвав заколот «ідеальним прикладом того, як мало відбутися вторгнення в Україну».

Ватажок також підтвердив, що вирішити ситуацію мирним шляхом запропонував саме Олександр Лукашенко. Той запропонував «шляхи подальшого продовження діяльності ПВК в законній юрисдикції».

За словами Пригожина, марш зупинився, коли «стало зрозуміло, що проллється російська кров».

Щодо втрат, то за його словами, близько 30 «вагнерівців» загинули під час обстрілу тилового табору найманців з боку російських військ. Під час самого маршу були поранені кілька бойовиків. Загинули двоє кадрових військових.