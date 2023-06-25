«Не що інше, як самогубство». Наєв відреагував на інформацію про «наступ вагнерівців» з Білорусі

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Північ» генерал-лейтенант Сергій Наєв відреагував на інформацію, що нібито «ПВК Вагнера» почне наступ на Україну з Білорусі.
За його словами, ситуація у північній операційній зоні стабільна та контрольована. Українські військові продовжують нарощувати оборону, а всі служби від розвідки до інженерних військ працюють у посиленому режимі. До того ж росія не нарощує ні техніку, ні живу силу на північному кордоні.
«Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде не що інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках», — додав Наєв.
- Інформація про нібито можливий наступ «вагнерівців» з Білорусі зʼявилася після того, як ексочільник Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт заявив, що Україна має остерігатися нападу «ПВК Вагнера» з півночі, тому що Пригожин начебто виїхав до Білорусі.
- Увечері 23 червня засновник російської «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.
- Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема, аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня Лукашенко заявив, що за погодженням з путіним поговорив із Пригожиним і вони домовились «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори.