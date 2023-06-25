«Не що інше, як самогубство». Наєв відреагував на інформацію про «наступ вагнерівців» з Білорусі

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Північ» генерал-лейтенант Сергій Наєв відреагував на інформацію, що нібито «ПВК Вагнера» почне наступ на Україну з Білорусі.

За його словами, ситуація у північній операційній зоні стабільна та контрольована. Українські військові продовжують нарощувати оборону, а всі служби від розвідки до інженерних військ працюють у посиленому режимі. До того ж росія не нарощує ні техніку, ні живу силу на північному кордоні.

«Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде не що інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках», — додав Наєв.