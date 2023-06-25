«Вагнерівці» під час заколоту в росії збили рідкісний Іл-22М-11

Під час заколоту «ПВК Вагнера» під керівництвом Євгенія Пригожина в росії його найманці збили рідкісний російський літак управління та ретрансляції Іл-22М-11 у Воронезькій області. Попередньо, на борту було десять членів екіпажу.
Його бортовий номер — RF-75917.
Іл-22М-11 — це повітряний командний пункт, що слугує важливим елементом структури єдиного інформаційного поля на рівні фронту або угруповання військ. Тобто він здатний забезпечувати оперативний звʼязок з великими угрупованнями військ або передавати накази з наземних штабів. На озброєнні Військово-космічних сил росії таких літаків управління та ретрансляції обмежена кількість.
Літаки Іл-22М-11 створили ще за часів СРСР, але пʼять з них модернізували, починаючи з 2018 року, на експериментальному машинобудівному заводі ім. Мʼясищева.
- Увечері 23 червня засновник російської «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.
- Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема, аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня Лукашенко заявив, що за погодженням з путіним поговорив із Пригожиним і вони домовились «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори.