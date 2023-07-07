Найманців «ПВК Вагнера» у Сирії підпорядкували Міноборони рф. Сирійська влада провела спецоперацію

У ніч проти 24 червня, коли тривав заколот «ПВК Вагнера» в росії, військова розвідка Сирії спільно з Міноборони рф провела операцію, в результаті якої «вагнерівцям» довелося підписати контракти з російським оборонним відомством.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Вночі з 23 на 24 червня сирійська розвідка відключила інтернет і телефонний звʼязок із районами, де перебували сили «ПВК Вагнера», щоб найманці не могли звʼязатися ні між собою, ні з російськими «колегами».

Тоді ж до Сирії направилася група російських офіцерів, які на ранок скоординували, як взяти під контроль «вагнерівців». На оперативну базу Міноборони рф у Хмеймімі викликали десять офіцерів «ПВК Вагнера».

За даними джерел, усім «вагнерівцям» запропонували підписати нові контракти, за якими вони підпорядковуються безпосередньо Міністерству оборони рф. Тим, хто це зробив, одразу скоротили зарплати, а тих, хто відмовився (кілька десятків) вивезли із Сирії на російських літаках Іл.