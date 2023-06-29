WSJ: Кремль бере під контроль діяльність «ПВК Вагнера» у Сирії, Малі й ЦАР

Російська влада хоче взяти під контроль діяльність найманців «ПВК Вагнера» за кордоном після заколоту Євгенія Пригожина в росії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання дізналося, що за кілька годин після згортання «маршу справедливості» Пригожина заступник голови російського МЗС Сергій Вершинін вилетів до Дамаску, аби сказати президенту Сирії Башару Асаду, що «ПВК Вагнера» припиняє самостійні дії в країні. Джерело WSJ зазначає, що найманцям наказали прибути на російську базу в Латакії, і вони приїхали туди.

Представники МЗС росії говорили і з лідером Центральноафриканської Республіки Фостеном-Арканжем Туадерою, особистою охороною якого опікуються «вагнерівці». Росіяни запевнили його, що заколот ніяк не вплине на роботу «ПВК Вагнера» у ЦАР.

Так само представники влади рф переконували Малі, що ситуація з Пригожиним нічого не змінить для країни.

Разом з цим журналісти WSJ звертають увагу, що літаки МНС росії після заколоту літали з Сирії до Малі та назад. Найімовірніше, рейси стосувалися «ПВК Вагнера».