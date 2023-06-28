NYT: Заступник командувача військ рф Суровікін знав про заколот Пригожина заздалегідь

Заступник командувача окупаційних військ Сергій Суровікін заздалегідь знав про плани ватажка «ПВК Вагнера» Євгенія Пригожина почати заколот у росії.
Про це пише The New York Times із посиланням на американських чиновників, ознайомлених із розвідданими.
Зараз у США намагаються дізнатися, чи допомагав генерал Суровікін влаштувати бунт. За словами американських чиновників, є ознаки того, що інші російські генерали теж могли підтримати ідею Пригожина силою змінити керівництво Міноборони рф.
Нинішні та колишні американські чиновники заявили, що Пригожин не почав би заколот, якби не вірив, що армійські високопосадовці підтримають його. Тепер путін має вирішити, чи вірить він у допомогу Суровікіна Пригожину, і як на це реагувати.
Наразі Суровікін є заступником командувача російських військ в Україні. Якщо путін знайде докази того, що Суровікін підтримував бунт, у нього не буде іншого вибору, як усунути його від командування, кажуть американські посадовці та аналітики.
Після початку бунту Суровікін виступив проти і закликав російські війська в Україні залишатися на своїх позиціях і не приєднуватися до повстання.
Ексчиновник США назвав це повідомлення схожим на «відео із заручниками». За його словами, мова тіла Суровікіна свідчила про те, що йому незручно засуджувати колишнього союзника, який поділяє його погляди на російське військове керівництво.
Американські високопосадовці припускають, що союз між Сергієм Суровікіним і Євгенієм Пригожиним міг би пояснити, чому Пригожин досі живий, попри захоплення Ростова-на-Дону і озброєний марш на Москву.
У США зацікавлені у підриві авторитету генерала Суровікіна. Американські чиновники вважають його більш компетентним і безжальним за інших членів російського командування. У Вашингтоні впевнені, що його усунення принесе користь Україні.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК та перевести бійців у підзвітність Міноборони рф.
- За даними CNN, представники розвідки США вважають, що Пригожин уже давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, якою була його кінцева мета — неясно.