Сотні найманців «ПВК Вагнера» вилетіли з ЦАР. Місцева влада каже про ротацію

Кілька сотень «вагнерівців» вилетіли з Центральноафриканської Республіки. Влада ЦАР запевняє, що це лише ротація.
Про це пише Reuters.
«Одні пішли, а інші прийдуть», — так прокоментував ситуацію з відльотом найманців «ПВК Вагнера» прессекретар президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.
Скільки «вагнерівців» залишилося в ЦАР — невідомо. Вважається, що там діяли приблизно 1 900 російських найманців, серед яких були й представники «ПВК Вагнера».
Водночас аналітики стверджують, що будь-яка реструктуризація діяльності «ПВК Вагнера» в ЦАР може мати значні комерційні наслідки. Відомо, що Євгеній Пригожин отримав права на лісозаготівлю та контроль над золотою шахтою в ЦАР.
- Днями найманців «ПВК Вагнера» у Сирії підпорядкували Міноборони рф. Сирійська влада провела спецоперацію.
- Раніше газета The Wall Street Journal писала, що російська влада хоче взяти під контроль діяльність найманців «ПВК Вагнера» за кордоном. Представники МЗС росії говорили з лідером Центральноафриканської Республіки Фостеном-Арканжем Туадерою, особистою охороною якого опікуються «вагнерівці». Росіяни запевнили його, що заколот ніяк не вплине на роботу «ПВК Вагнера» у ЦАР.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців — «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони та вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК і перевести бійців у підпорядкування Міноборони рф.
- За даними CNN, представники розвідки США вважають, що Пригожин давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, якою була його кінцева мета — невідомо. Імовірно, Пригожин також повідомив про свої плани заступнику командувача військ рф Сергію Суровікіну, про що раніше писала газета The New York Times.