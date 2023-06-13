Мінкультури: Копачі розкрадають археологічні обʼєкти після підриву Каховської ГЕС

Одним із наслідків катастрофи на Каховській ГЕС стало розкрадання копачами-грабіжниками археологічних обʼєктів на територіях, звідки відступила вода. Так пишуть у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Коли у 1950-х роках минулого століття будували Каховське водосховище, то його водами затопили Великий Луг — історичну місцевість, яка належала Запорізькій Січі та асоціювалася з козацтвом. Саме там козаки зводили свої Січі.

Зараз Великий Луг і його археологічна спадщина різних періодів вийшли на поверхню. Тому на території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей активізувалися копачі-грабіжники, які шукають цінні предмети з допомогою металодетекторів, щоб потім продати їх, імовірно, у приватні колекції.

Мінкультури закликає керівників ОВА постраждалих регіонів і правоохоронні органи ефективно протидіяти пограбуванню археологічних обʼєктів.

Водночас відомство обʼєднує зусилля науковців-археологів, музейників, памʼятко- і правоохоронців, щоб моніторити та фіксувати пошкодження спадщини.

«Відповідний план фахівці МКІП обговорили з Інститутом археології НАН України та іншими партнерами, а також з Національним заповідником «Хортиця»», — пишуть там.