Мінкультури: Копачі розкрадають археологічні обʼєкти після підриву Каховської ГЕС

Одним із наслідків катастрофи на Каховській ГЕС стало розкрадання копачами-грабіжниками археологічних обʼєктів на територіях, звідки відступила вода. Так пишуть у Міністерстві культури та інформаційної політики.
Коли у 1950-х роках минулого століття будували Каховське водосховище, то його водами затопили Великий Луг — історичну місцевість, яка належала Запорізькій Січі та асоціювалася з козацтвом. Саме там козаки зводили свої Січі.
Зараз Великий Луг і його археологічна спадщина різних періодів вийшли на поверхню. Тому на території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей активізувалися копачі-грабіжники, які шукають цінні предмети з допомогою металодетекторів, щоб потім продати їх, імовірно, у приватні колекції.
Мінкультури закликає керівників ОВА постраждалих регіонів і правоохоронні органи ефективно протидіяти пограбуванню археологічних обʼєктів.
Водночас відомство обʼєднує зусилля науковців-археологів, музейників, памʼятко- і правоохоронців, щоб моніторити та фіксувати пошкодження спадщини.
«Відповідний план фахівці МКІП обговорили з Інститутом археології НАН України та іншими партнерами, а також з Національним заповідником «Хортиця»», — пишуть там.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. За попередньою інформацією, 10 людей загинули, 42 людини вважаються зниклими безвісти.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша. Туди росіяни не пускають ООН.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже перевищує 55 мільярдів гривень.