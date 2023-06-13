МОЗ: В Україні немає випадків холери. Однак є ризик погіршення ситуації з інфекційними хворобами на затоплених територіях

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що в Україні не виявили випадків захворювання на холеру чи підозр на неї. Ця інформація зʼявилася після заяви Держекоінспекції про холеру та кишкову паличку на Херсонщині.

Однак на підтоплених через підрив Каховської ГЕС територіях існує ризик погіршення ситуації з інфекційними захворюваннями.

Лабораторні дослідження питної води здійснюють усі відомства і служби. Бутильована вода для населення відповідає Державним санітарним правилам та нормам.

Тим часом вода у поверхневих водоймах має суттєве перевищення мікробіологічних показників, тому її вживати небезпечно.

У Херсонській області посили епідеміологічний нагляд:

сформували протиепідемічні бригади та групи хімічного спостереження для щоденних досліджень і контролю за станом питної води, води поверхневих водойм та альтернативних джерел водопостачання;

сформували 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) уздовж по руслу та морському узбережжю в Одеській, Миколаївській та Херсонський областях;

проводять моніторинг циркуляції збудника холери в довкіллі та серед хворих з гострими кишковими інфекціями;

створили запас таблеток для дезінфекції питної води, яких вистачить щонайменше на кілька місяців; є діагностичні засоби (ПЛР і швидкі) тести для діагностики холери.

Кузін закликає не використовувати воду з індивідуальних криниць і колодязів на раніше підтоплених територіях. Також не слід купатися у водоймах чи ловити там рибу.