Постпред України в ООН: За час поновлення режиму припинення вогню на Донбасі загинули 12 українських військових

«22 грудня 2021 року Тристороння контактна група досягла чергового порозуміння щодо відновлення режиму припинення вогню. Разом з тим перестрілки, обстріли, снайперський вогонь по українських позиціях і систематичне використання бойових дронів проти українських військовослужбовців не припинилися. Ми втратили загиблими 12 військовослужбовців, і 14 були поранені з 22 грудня 2021 року», — сказав він.

Про це під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України Сергій Кислиця.

В Україні від кінця грудня 2021 року, коли на Донбасі поновили режим припинення вогню , загинули 12 військових.

Також Кислиця нагадав, що 25 січня російські найманці атакували позиції ЗСУ в районі села Пищевик бойовим дроном та скинули з нього гранати. Унаслідок цього двоє українських військових були поранені.

«Поточний глухий кут в процесі консультацій в рамках Тристоронньої контактної групи зберігається на всіх напрямках. Рішення, ухвалені лідерами «нормандської четвірки» під час саміту в Парижі в грудні 2019 року, досі не реалізовані», — додав постпред України.