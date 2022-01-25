Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових, один із них — у важкому стані

«Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця — задовільний, іншого — важкий», — розповіли у штабі.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Бойовики на Донбасі протягом поточної доби вже п’ять разів порушили режим припинення вогню та поранили двох українських військових.

За даними українських військових, бойовики від початку доби відкривали вогонь:

у бік Авдіївки — з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Мар’їнки — з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Широкиного — з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

До того ж поблизу Пищевика російські найманці запускали безпілотник, з якого скидали постріли ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.