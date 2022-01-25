Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових, один із них — у важкому стані

Бойовики на Донбасі протягом поточної доби вже п’ять разів порушили режим припинення вогню та поранили двох українських військових.
Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.
«Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця — задовільний, іншого — важкий», — розповіли у штабі.
За даними українських військових, бойовики від початку доби відкривали вогонь:
- у бік Авдіївки — з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Мар’їнки — з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Широкиного — з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
До того ж поблизу Пищевика російські найманці запускали безпілотник, з якого скидали постріли ВОГ-17.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували військові навчання біля кордонів України та ЄС, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу у вигляді озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.