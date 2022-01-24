Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Бойовики на Донбасі за минулу добу 23 грудня 10 разів обстріляли українські позиції. Унаслідок обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це пише пресцентр ООС.

«Упродовж минулої доби, 23 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», — йдеться у повідомленні.

Бойовики відкривали вогонь з гранатометів, мінометів, кулеметів та артилерії 122 мм. Українські військові стріляли у відповідь.

Унаслідок обстрілів один боєць ЗСУ отримав поранення, його госпіталізували. Стан здоров’я військового — задовільний.