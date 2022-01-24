Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Боевики на Донбассе за прошедшие сутки 23 декабря 10 раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрела один боец ВСУ получил ранение.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
«За прошедшие сутки, 23 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении.
Боевики открывали огонь из гранатометов, минометов, пулеметов и артиллерии 122 мм. Украинские военные стреляли в ответ.
В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранение, его госпитализировали. Состояние здоровья военного — удовлетворительное.
- Западные СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили о готовящемся Кремлем наступлении на Украину на нескольких фронтах «в январе-феврале» 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. США и страны Евросоюза предупредили Россию о последствиях и санкциях.
- В совместном расследовании «Радио Свобода» и Conflict Intelligence Team (CIT) журналисты выяснили, что российские войска находятся уже в 40 километрах от границы с Украиной и прибыли туда «в командировку на 6—9 месяцев».