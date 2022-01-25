Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных, один из них — в тяжелом состоянии

Боевики на Донбассе в течение суток уже пять раз нарушили режим прекращения огня и ранили двух украинских военных.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние здоровья одного военнослужащего — удовлетворительное, второго — тяжелое», — рассказали в штабе.