Постпред Украины в ООН: За время возобновления режима прекращения огня на Донбассе погибли 12 украинских военных

В Украине с конца декабря 2021 года, когда на Донбассе возобновили режим прекращения огня, погибли 12 военных.
Об этом во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины Сергей Кислица.
«22 декабря 2021 года Трехсторонняя контактная группа достигла очередного понимания насчет восстановления режима прекращения огня. Вместе с тем перестрелки, обстрелы, снайперский огонь по украинским позициям и систематическое использование боевых дронов против украинских военнослужащих не прекратились. Мы потеряли погибшими 12 военнослужащих, и 14 были ранены с 22 декабря 2021 года», — сказал он.
Также Кислица напомнил, что 25 января российские наемники атаковали позиции ВСУ в районе села Пищевик боевым дроном и сбросили с него гранаты. В результате двое украинских военных были ранены.
«Текущий тупик в процессе консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы сохраняется во всех направлениях. Решения, принятые лидерами «нормандской четверки» во время саммита в Париже в декабре 2019 года, до сих пор не реализованы», — добавил постпред Украины.
- 22 декабря 2021 года украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- В настоящее время возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.