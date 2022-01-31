Постпред Украины в ООН: За время возобновления режима прекращения огня на Донбассе погибли 12 украинских военных

«22 декабря 2021 года Трехсторонняя контактная группа достигла очередного понимания насчет восстановления режима прекращения огня. Вместе с тем перестрелки, обстрелы, снайперский огонь по украинским позициям и систематическое использование боевых дронов против украинских военнослужащих не прекратились. Мы потеряли погибшими 12 военнослужащих, и 14 были ранены с 22 декабря 2021 года», — сказал он.

Об этом во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины Сергей Кислица.

В Украине с конца декабря 2021 года, когда на Донбассе возобновили режим прекращения огня , погибли 12 военных.

Также Кислица напомнил, что 25 января российские наемники атаковали позиции ВСУ в районе села Пищевик боевым дроном и сбросили с него гранаты. В результате двое украинских военных были ранены.

«Текущий тупик в процессе консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы сохраняется во всех направлениях. Решения, принятые лидерами «нормандской четверки» во время саммита в Париже в декабре 2019 года, до сих пор не реализованы», — добавил постпред Украины.