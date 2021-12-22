«Сдержанный оптимизм». ТКГ договорилась вернуться к режиму полного прекращения огня на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинской делегации в группе.

«На заседании было достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих Мер, согласованных 22 июля 2020 года, что удостоверяется, в частности, и представителями ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Делегация подчеркивает, что способность гарантировать полное выполнение соответствующих обещаний и реализовать прекращение огня будет означать возможность «пройти путем мира и через другие необходимые пункты».

«Украинская сторона также продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии соприкосновения», — отмечают в делегации.