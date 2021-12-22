«Стриманий оптимізм». ТКГ домовилася повернутися до режиму повного припинення вогню на Донбасі

Тристороння контактна група домовилася про відновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі української делегації в групі.

«На засіданні було досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню в межах відповідних Заходів, узгоджених 22 липня 2020 року, що засвідчується, зокрема, й представниками ОБСЄ», — йдеться у повідомленні.

Делегація підкреслює, що здатність гарантувати повне виконання відповідних обіцянок та реалізувати припинення вогню означатиме й можливість «пройти шляхом миру та через інші необхідні пункти».

«Українська сторона також продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей в інтересах усіх українців по обидва боки лінії дотику», — наголошують в делегації.