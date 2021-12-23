ВСУ обещают соблюдать перемирие на Донбассе во время праздников. Но боевики уже его нарушили

Вооруженные силы Украины обещают соблюдать перемирие на Донбассе во время новогодних и рождественских праздников. Но боевики его уже нарушили.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в комментарии Интерфаксу.
«Вооруженные силы Украины не просто будут четко соблюдать условия режима прекращения огня и достигнутые договоренности, но и уже начали это делать», — сказал он.
По его словам, договоренности четко регламентируют, как реагировать на нарушение перемирия. Залужный также подчеркнул, что прекращение огня будет точно соответствовать интересам украинцев и позволит сохранить жизнь военным и гражданским.
В то же время, боевики уже нарушили перемирие. По данным пресс-центра ООС, за 23 декабря на Донбассе зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня.
Около Шумов боевики применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы, а вблизи Золотого-4 минометы калибра 120 мм.
- 22 декабря украинская делегация сообщила, что трехсторонняя контактная группа договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Делегация подчеркивает, что способность гарантировать полное выполнение соответствующих обещаний и реализовать прекращение огня будет означать возможность «пройти по пути мира и по другим необходимым пунктам».