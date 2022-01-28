«Путін об’єднав Конгрес». Конгресмени США в Києві заявили про двопартійну підтримку України

У Конгресі США заявили, що президент Росії Володимир Путін своїми агресивними діями біля кордонів України об’єднав світ.
Про це сказав голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс під час візиту до Києва 28 січня.
«Є одна річ, яку зробив президент Путін: він об’єднав ЄС, він об’єднав членів НАТО, він об’єднав український народ і він об’єднав Конгрес США», — наголосив він, цитує посольство США в Україні.
Під час візиту до Києва делегація Конгресу підтвердила непохитну двопартійну підтримку України з боку США та відданість Сполучених Штатів дипломатії й діалогу на тлі тривалого нарощування військових сил Росією біля українських кордонів.
Як зазначається, також в Україну прибули члени Палати представників Девід Сісілін, Емі Бера, Колін Оллред, Кріссі Хулахан, Том Маліновський, Сара Джейкобс, Марк Грін, Август Пфлюгер, Мікі Шерріл і Вікторія Спарц. Конгресмени вшанували пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру та пам’ять понад 14 тисяч українців, загиблих через російську агресію.
Делегація провела в Києві низку зустрічей, зокрема, з депутатами Верховної Ради, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон передав Москві письмову відповідь на так звані гарантії безпеки в Європі. Він наголосив, що США не поступляться принципом «відкритих дверей» до НАТО.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.