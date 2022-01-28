«Путин объединил Конгресс». Конгрессмены США в Киеве заявили о двухпартийной поддержке Украины

В Конгрессе США заявили, что президент России Владимир Путин своими агрессивными действиями возле границ Украины объединил мир.
Об этом сказал глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс во время визита в Киев 28 января.
«Есть одна вещь, которую сделал президент Путин: он объединил ЕС, он объединил членов НАТО, он объединил украинский народ и объединил Конгресс США», — подчеркнул он, цитирует посольство США в Украине.
Во время визита в Киев делегация Конгресса подтвердила непреклонную двухпартийную поддержку Украины со стороны США и приверженность Соединенных Штатов дипломатии и диалогу на фоне длительного наращивания военных сил Россией у украинских границ.
Как отмечается, также в Украину прибыли члены Палаты представителей Дэвид Сисилин, Эми Бера, Колин Оллред, Крисси Хулахан, Том Малиновский, Сара Джейкобс, Марк Грин, Август Пфлюгер, Мики Шеррил и Виктория Спарц. Конгрессмены почтили память жертв Холокоста в Бабьем Яру и память более 14 тысяч украинцев, погибших из-за российской агрессии.
Делегация провела в Киеве ряд встреч, в частности, с депутатами Верховной Рады, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе. Он подчеркнул, что США не нарушат принцип «открытых дверей» в НАТО.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.