Латвія планує відправити своїх військових до України для участі в місії UNIFIER

Документ вже направили на погодження Міністерства фінансів, Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ. Планується, що війська відправлять на термін, встановлений рішенням Канади, яка ініціювала місію.

Міністерство оборони Латвії підготувало проєкт для Сейму про відправку бійців Національних збройних сил для участі в навчальній місії UNIFIER.

Проєкт про рішення Сейму ще має бути розглянути уряд. У Міноборони Латвії поки не повідомили, скільки військових планують відправити в Україну, в якому регіоні буде розташована їхня база та скільки це коштуватиме держбюджету.