Латвія планує відправити своїх військових до України для участі в місії UNIFIER

Міністерство оборони Латвії підготувало проєкт для Сейму про відправку бійців Національних збройних сил для участі в навчальній місії UNIFIER.
Про це пише Delfi.
Документ вже направили на погодження Міністерства фінансів, Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ. Планується, що війська відправлять на термін, встановлений рішенням Канади, яка ініціювала місію.
Проєкт про рішення Сейму ще має бути розглянути уряд. У Міноборони Латвії поки не повідомили, скільки військових планують відправити в Україну, в якому регіоні буде розташована їхня база та скільки це коштуватиме держбюджету.
- Напередодні премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що продовжив ще три роки військову навчальну місію UNIFIER в Україні. Кількість військових інструкторів збільшать удвічі — до 400 людей.
- На тлі загрози масштабного вторгнення військ Росії Канада відправила до України «невеликий контингент» із бійців елітного підрозділу, які прибули до країни 9 січня. Контингент є частиною міжнародних зусиль під егідою НАТО зі стримування російської агресії, але він не проводитиме тренувань і не перевірятиме інструкторів. Його завдання — розробити план евакуації канадських дипломатів у разі масштабного вторгнення.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували військові навчання біля кордонів України та ЄС, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.