Латвия планирует отправить своих военных в Украину для участия в миссии UNIFIER

Министерство обороны Латвии подготовило проект для Сейма об отправке бойцов Национальных вооруженных сил для участия в учебной миссии UNIFIER.
Об этом пишет Delfi.
Проект решения уже направили на согласование Министерству финансов, Министерству юстиции и Министерству иностранных дел. Планируется, что войска отправят на срок, установленный в решении Канады, которая инициировала миссию.
Проект о решении Сейма еще должно рассмотреть правительство. В Минобороны пока не сообщили, сколько военных планируют отправить в Украину, в каком регионе будет расположена их база и сколько это будет стоить госбюджету.
- Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что продлил еще на три года военную учебную миссию UNIFIER в Украине. Количество военных инструкторов увеличат вдвое — до 400 человек.
- На фоне угроз масштабного вторжения войск России Канада отправила в Украину «небольшой контингент» из бойцов элитного подразделения, прибывших в страну 9 января. Контингент является частью международных усилий под эгидой НАТО по сдерживанию российской агрессии, но не будет проводить тренировок и проверять инструкторов. Его задача — разработать план эвакуации канадских дипломатов в случае масштабного вторжения.
- Сейчас вблизи границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перекидывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения у границ Украины и ЕС, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.