Латвия планирует отправить своих военных в Украину для участия в миссии UNIFIER

Проект решения уже направили на согласование Министерству финансов, Министерству юстиции и Министерству иностранных дел. Планируется, что войска отправят на срок, установленный в решении Канады, которая инициировала миссию.

Проект о решении Сейма еще должно рассмотреть правительство. В Минобороны пока не сообщили, сколько военных планируют отправить в Украину, в каком регионе будет расположена их база и сколько это будет стоить госбюджету.