Bloomberg: Німеччина хоче, аби з переліку санкцій проти Росії виключили обмеження в енергетиці

Уряд Німеччини хоче досягнути, щоб у пакеті нових санкцій проти Росії не було обмежень в енергетичному секторі. Там вважають, що постачання енергії в Європу опиниться під загрозою.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що під час підготовки пакету санкцій кожна країна намагається захистити свою економіку від «побічних ефектів». Німеччина особливо стурбована енергетичною сферою — там занепокоєні, що санкції можуть призвести до зриву поставок енергії в Європу.

Водночас цей виняток, про який просить Німеччина, не стосуватиметься газопроводу «Північний потік — 2».

Такі прагнення німців підтримують і деякі інші західноєвропейські країни. Тому джерела видання припускають, що цей виняток може потрапити в остаточний пакет санкцій проти РФ на випадок її вторгнення в Україну.

Деякі країни ЄС теж намагалися просунути свої винятки до пакету санкцій та наполягали на встановленні перехідних періодів і захисту наявних контрактів.