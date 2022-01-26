Bloomberg: Германия хочет, чтобы из перечня санкций против России исключили ограничения в энергетике

Правительство Германии хочет добиться, чтобы в пакете новых санкций против России не было ограничений в энергетическом секторе. Там считают, что поставки энергии в Европу окажутся под угрозой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что при подготовке пакета санкций каждая страна пытается оградить свою экономику от «побочных эффектов». Германия особенно обеспокоена энергетической сферой — там переживают, что санкции могут привести к срыву поставок энергии в Европу.

В то же время это исключение, о котором просит Германия, не будет касаться газопровода «Северный поток — 2».

Подобные стремления немцев поддерживают и некоторые другие западноевропейские страны. Поэтому источники издания предполагают, что это исключение может попасть в окончательный пакет санкций против РФ на случай ее вторжения в Украину.

Некоторые страны ЕС тоже пытались продвинуть свои исключения в пакет санкций и настаивали на установлении переходных периодов и защите существующих контрактов.