Google показала найпопулярніші запити року в Україні

Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів — що найчастіше гуглили українці у 2021 році.
Найпопулярніші запити:
- «Евро 2020»
- «Игра в кальмара»
- «Холостяк 2021»
- «Классрум»
- «Украина Англия»
- Усик Джошуа
- «Евровидение 2021»
- «Украина Швеция»
- «Олимпиада 2021»
- Вступ 2021
Втрати:
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій М’ягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
Серіал:
- «Гра в кальмара» (Squid Game)
- «Джинні й Джорджія» (Ginny & Georgia)
- «Жуки 2 сезон»
- «Постукай в мої двері» (You Knock on My Door)
- «Відпустка»
- «Атака титанів» (Attack on Titan)
- «Важкі підлітки 3 сезон»
- «Бріджертони» (Bridgerton)
- «Міліціонер з Рубльовки»
- «Папік 2 сезон»
Фільм:
- «Веном 2» (Venom: Let There Be Carnage)
- «Загін самогубців 2» (The Suicide Squad)
- «Круелла» (Cruella)
- «Гнів людський» (Wrath of Man)
- «Червоне повідомлення» (Red Notice)
- «Ліга справедливості Зака Снайдера» (Zack Snyder's Justice League)
- «Після 3» (After We Fell)
- «Бос молокосос 2» (The Boss Baby: Family Business)
- «Дюна» (Dune)
- «Душа» (Soul)
Покупка:
- Поп-іт
- Квиток на поїзд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Перепустка на транспорт у Києві
- Санки
- Сертифікат про вакцинацію
- PlayStation 5
- Біткоїн
- Вітамін D
Персона:
- Олександр Усик
- Олексій Навальний
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдвін
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
ТВ-шоу:
- «Холостяк 2021»
- «Євробачення 2021»
- «Холостячка 2»
- «Пацанки 6 сезон»
- «Игра на ТНТ»
- «Оскар 2021»
- «Маска»
- «Супербабуся»
- «Звезды в Африке»
- «Танці з зірками»
Питання: «Що таке?/Что такое?»
- «Абоба»
- «Симпл димпл»
- «Формалин»
- «Поп ит»
- «Локдаун»
- «Митинг»
- «Клабхаус»
- «Игра в кальмара»
- «Радужный поцелуй»
- «Фриланс»
Питання: «Як?/Как?»
- «Как умер Сквидвард?»
- «Як вийти заміж?»
- «Як змінити постачальника газу?»
- «Как сыграла Украина?»
- «Як отримати сертифікат про вакцинацію?»
- «Как компактно собрать чемодан?»
- «Как получить 1000 грн за вакцинацию?»
- «Як оновити Дію?»
- «Як зареєструватися в Дія?»
- «Как похудеть за неделю?»