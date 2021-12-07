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Google показала найпопулярніші запити року в Україні

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів — що найчастіше гуглили українці у 2021 році.

Найпопулярніші запити:

  • «Евро 2020»
  • «Игра в кальмара»
  • «Холостяк 2021»
  • «Классрум»
  • «Украина Англия»
  • Усик Джошуа
  • «Евровидение 2021»
  • «Украина Швеция»
  • «Олимпиада 2021»
  • Вступ 2021

Втрати:

Серіал:

  • «Гра в кальмара» (Squid Game)
  • «Джинні й Джорджія» (Ginny & Georgia)
  • «Жуки 2 сезон»
  • «Постукай в мої двері» (You Knock on My Door)
  • «Відпустка»
  • «Атака титанів» (Attack on Titan)
  • «Важкі підлітки 3 сезон»
  • «Бріджертони» (Bridgerton)
  • «Міліціонер з Рубльовки»
  • «Папік 2 сезон»

Фільм:

  • «Веном 2» (Venom: Let There Be Carnage)
  • «Загін самогубців 2» (The Suicide Squad)
  • «Круелла» (Cruella)
  • «Гнів людський» (Wrath of Man)
  • «Червоне повідомлення» (Red Notice)
  • «Ліга справедливості Зака Снайдера» (Zack Snyder's Justice League)
  • «Після 3» (After We Fell)
  • «Бос молокосос 2» (The Boss Baby: Family Business)
  • «Дюна» (Dune)
  • «Душа» (Soul)

Покупка:

  • Поп-іт
  • Квиток на поїзд
  • iPhone 13
  • Симпл-димпл
  • Перепустка на транспорт у Києві
  • Санки
  • Сертифікат про вакцинацію
  • PlayStation 5
  • Біткоїн
  • Вітамін D

Персона:

  • Олександр Усик
  • Олексій Навальний
  • МакSим
  • Сергій Стерненко
  • Адель Асанті
  • Алек Болдвін
  • Жан Беленюк
  • Джо Байден
  • Злата Огневич
  • Андрій Ярмоленко

ТВ-шоу:

  • «Холостяк 2021»
  • «Євробачення 2021»
  • «Холостячка 2»
  • «Пацанки 6 сезон»
  • «Игра на ТНТ»
  • «Оскар 2021»
  • «Маска»
  • «Супербабуся»
  • «Звезды в Африке»
  • «Танці з зірками»

Питання: «Що таке?/Что такое?»

  • «Абоба»
  • «Симпл димпл»
  • «Формалин»
  • «Поп ит»
  • «Локдаун»
  • «Митинг»
  • «Клабхаус»
  • «Игра в кальмара»
  • «Радужный поцелуй»
  • «Фриланс»

Питання: «Як?/Как?»

  • «Как умер Сквидвард?»
  • «Як вийти заміж?»
  • «Як змінити постачальника газу?»
  • «Как сыграла Украина?»
  • «Як отримати сертифікат про вакцинацію?»
  • «Как компактно собрать чемодан?»
  • «Как получить 1000 грн за вакцинацию?»
  • «Як оновити Дію?»
  • «Як зареєструватися в Дія?»
  • «Как похудеть за неделю?»