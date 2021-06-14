«Легенда ніколи не помирає». Син Чапкіса повідомив про смерть видатного хореографа

Видатний український хореограф Григорій Чапкіс помер у віці 91 року. Офіційна причина смерті народного артиста не відома, але рідні кажуть, що він помер від старості.

Про це син хореографа Грег Чапкіс повідомив у Facebook.

«Спочивай з миром, батьку. Легенда ніколи не помирає», — написав він.

Хореограф останнім часом багато хворів, зокрема, в грудні 2020 року потрапив до лікарні з пневмонією. Після одужання він не зміг повністю відновитися і вже у січні Чапкіса знову госпіталізували, але цього разу вже з хворобою печінки.