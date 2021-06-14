«Легенда никогда не умирает». Сын Чапкиса сообщил о смерти выдающегося хореографа

Выдающийся украинский хореограф Григорий Чапкис умер в возрасте 91 года. Официальная причина смерти народного артиста не известна, но родные говорят, что он умер от старости.

Об этом сын хореографа Грег Чапкис сообщил в Facebook.

«Покойся с миром, отец. Легенда никогда не умирает», — написал он.

Хореограф в последнее время много болел, в частности, в декабря 2020 года попал в больницу с пневмонией. После выздоровления он не смог полностью восстановиться и уже в январе Чапкиса снова госпитализировали, но на этот раз с болезнью печени.