Кінокомпанія Legendary анонсувала другу частину «Дюни». Фільм вийде у 2023 році

Кінокомпанія Legendary оголосила про зйомки другої частини культового фільму «Дюна» режисера Дені Вільнева.

Студія заявила, що вихід першого фільму — «це тільки початок», і підтвердила, що «Дюна» отримає другу частину. Реліз фільму планують на жовтень 2023 року.

Наразі «Дюна» зібрала в міжнародному прокаті $220 мільйонів, а бюджет фільму становив $165 мільйонів.

В Україні перша із запланованих двох частин екранізації однойменного науково-фантастичного роману американського письменника Френка Герберта вийшла на великий екран 16 вересня.

У фільмі розповідається історія Пола Aтрейдеса, який вирушає на піщану планету Арракіс, щоб урятувати майбутнє своєї родини і свого народу. На цій планеті точиться боротьба за найцінніший і найрідкісніший ресурс — пряність.

Роль Aтрейдеса зіграв Тімоті Шаламе, відомий за фільмами «Назви мене своїм імʼям» і «Маленькі жінки».

Також у фільмі знялися Оскар Айзек («Зоряні війни») і Ребекка Фергюсон («Місія неможлива: Фолаут»).