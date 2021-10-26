Кинокомпания Legendary анонсировала вторую часть «Дюны». Фильм выйдет в 2023 году

Кинокомпания Legendary объявила о съемках второй части культового фильма «Дюна» режиссера Дэнни Вильнева.

Студия заявила, что выход первого фильма – «это только начало», и подтвердила, что «Дюна» получит вторую часть. Релиз фильма планируют на октябрь 2023 года.

«Дюна» собрала в международном прокате $220 миллионов, а бюджет фильма составлял $165 миллионов.

В Украине первая из двух запланированных частей экранизации одноименного научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта вышла на большой экран 16 сентября.

В фильме рассказывается история Пола Aтрейдеса, который отправляется на песчаную планету Арракис, чтобы спасти будущее своей семьи и своего народа. На этой планете идет борьба за ценный и редкий ресурс — пряность.

Роль Aтрейдеса сыграл Тимоти Шаламе, известный по фильмам «Назови меня своим именем» и «Маленькие женщины».

Также в фильме снялись Оскар Айзек ( «Звездные войны») и Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Последствия»).