У Росії помер артист і музикант Петро Мамонов. Він був у комі через коронавірус

У Росії помер артист, музикант і творець гурту «Звуки Му» Петро Мамонов.
Про це Інтерфаксу повідомила його дружина.
Мамонов помер у віці 70 років, перебуваючи у штучній комі в лікарні під Москвою. У кінці червня його госпіталізували в лікарню з коронавірусом і підключили до апарату ШВЛ. Його стан оцінювали як тяжкий — у нього було уражено 87% легенів.
- Петро Мамонов став відомий завдяки гурту «Звуки Му», який заснував у 1983 році, а також за ролями в кіно і театрі. Мамонов знявся у близько 20 ролях, зокрема у фільмах «Таксі-блюз», «Острів» і «Цар».
- У грудні 2020 року Мамонову заборонили вʼїзд в Україну на три роки за поїздки в окупований Крим.