В России умер артист и музыкант Петр Мамонов. Он находился в коме из-за коронавируса

В России умер артист, музыкант и создатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов.

Об этом «Интерфаксу» сообщила его жена.

Мамонов скончался в возрасте 70 лет находясь в искусственной коме в больнице под Москвой. В конце июня его госпитализировали в больницу с коронавирусом и подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивали как тяжелое — у него было поражено 87% легких.