Правила ЗНО змінилися. Тепер є нові обовʼязкові предмети й не тільки — пояснюємо коротко умови вступу до вишів

Що тепер у ЗНО?

Буде більше математики. Перший обов’язковий для всіх предмет — усе ще українська мова. Але з 2022 року збільшується перелік спеціальностей, на яких математика є другим обовʼязковим предметом. Окрім факультетів точних наук, деяких спеціальностей у педагогічних вишах, математику мають складати всі, хто захоче вступити на «Журналістику», «Соціальну роботу» та «Соціальне забезпечення».

Для вступників на «Міжнародні відносини» математика також стала обов’язковим другим предметом, а іноземні мови — третім. Медики поки що зможуть обирати другий обов’язковий між математикою і біологією, а третій — між хімією і фізикою.

Гаразд, а якщо я хочу вступити з минулорічним сертифікатом ЗНО?

Немає проблем. У 2022 році можна вступити і з сертифікатами ЗНО за 2019, 2020 та 2021 роки. Але виші самостійно встановлюватимуть мінімальний прохідний бал для участі у відборі на бюджетне місце.

А скільки заявок на вступ можна буде подати?

До п’яти. А ось на контракт — лише двадцять, а не тридцять, як було минулого року.

Що змінилося для магістрів?

Зміни торкнуться тільки тих, хто вступатиме на спеціальності: «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини».

Окрім іспиту з іноземної мови, потрібно скласти новий тест загальної навчальної компетенції (ТЗНК) та предметний тест, що відповідає професійному вступному іспиту. Всі питання та теми, за якими потрібно готуватися, можна буде знайти на сайті обраного університету.

До речі, магістри так само можуть скористатися результатами єдиного вступного тесту з іноземної мови за 2020 та 2021 роки. Інші іспити потрібно складати у рік вступу.

Основні дати для магістрів З 26 квітня до 17 травня можна реєструватися на єдиний вступний іспит з іноземної мови.

З 11 травня до 30 травня пройде додаткове фахове вступне випробування, для тих, хто змінює спеціальність.

13 червня почнеться прийом заяв та документів на вступ.

29 червня пройде основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

З 20 червня по 2 липня пройде основна сесія фахового вступного випробування.

До 2 серпня оприлюднять рекомендації для зарахування на бюджет.

9 серпня відбудеться офіційне зарахування.

Коли починається вступна кампанія? Коли подавати документи?

З 1 липня можна реєструвати електронні кабінети абітурієнта. Тоді ж для спеціальностей, де це потрібно, починаються іспити та творчі конкурси.

можна реєструвати електронні кабінети абітурієнта. Тоді ж для спеціальностей, де це потрібно, починаються іспити та творчі конкурси. 9 липня останній день для медоглядів.

останній день для медоглядів. 13 липня останній день для іспитів і творчих конкурсів.

останній день для іспитів і творчих конкурсів. 14 липня починають приймати вступні заяви та документи — як подані через електронний кабінет вступника, так і паперові.

починають приймати вступні заяви та документи — як подані через електронний кабінет вступника, так і паперові. 16 липня завершують приймати заяви та документи від тих, хто вступає на підставі співбесіди, вступних іспитів і творчих конкурсів.

завершують приймати заяви та документи від тих, хто вступає на підставі співбесіди, вступних іспитів і творчих конкурсів. 17—19 липня проводять співбесіди.

проводять співбесіди. До 20 липня оприлюднюють результати для тих, хто вступає на підставі співбесід, а також для мешканців тимчасово окупованих територій України, які вступають на підставі іспитів.

оприлюднюють результати для тих, хто вступає на підставі співбесід, а також для мешканців тимчасово окупованих територій України, які вступають на підставі іспитів. 22 липня завершують приймати паперові заяви та документи для тих, хто вступає за результатами ЗНО, а також вступних іспитів і творчих конкурсів, складених із 1 до 13 липня.

завершують приймати паперові заяви та документи для тих, хто вступає за результатами ЗНО, а також вступних іспитів і творчих конкурсів, складених із 1 до 13 липня. До 29 липня оприлюднюють результати вступу для всіх. Їх можна буде знайти на сайтах вишів і на vstup.edbo.gov.ua.

оприлюднюють результати вступу для всіх. Їх можна буде знайти на сайтах вишів і на vstup.edbo.gov.ua. Щодо тих, хто вступатиме на контракт, строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору й зарахування на навчання заклади вищої освіти визначають самі.

Коли правила прийому з’являться на сайтах вишів?

До 31 грудня 2021 року вищі навчальні заклади повинні опублікувати на своїх сайтах правила прийому з переліком конкурсних предметів, прохідним конкурсним балом та датами проведення творчих випробувань. Вони будуть актуальні протягом всієї вступної кампанії 2022 року.



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