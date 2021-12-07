Google показала самые популярные запросы года в Украине

Компания Google представила итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей — что чаще всего гуглили украинцы в Google в 2021 году.
Самые популярные запросы:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Введение 2021
Потери:
- Принц Филипп
- Владимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорий Чапкис
- Антон Поляков
- Александр Шаляпин
- Андрей Мягков
- Саид Губденский
- Петр Мамонов
- Валерий Гаркалин
Сериал:
- «Игра в кальмара» (Squid Game)
- «Джинни и Джорджия» (Ginny & Georgia)
- «Жуки» 2 сезон
- «Постучи в мою дверь» (You Knock on My Door)
- «Отпуск»
- «Атака титанов» (Attack on Titan)
- «Трудные подростки» 3 сезон
- «Бриджертоны» (Bridgerton)
- «Милиционер с Рублевки»
- «Папик» 2 сезон
Фильм:
- «Веном 2» (Venom: Let There Be Carnage)
- «Отряд самоубийц 2» (The Suicide Squad)
- «Круэлла» (Cruella)
- «Гнев человеческий» (Wrath of Man)
- «Красное сообщение» (Red Notice)
- «Лига справедливости Зака Снайдера» (Zack Snyder's Justice League)
- «После 3» (After We Fell)
- «Бос-молокосос 2» (The Boss Baby: Family Business)
- «Дюна» (Dune)
- «Душа» (Soul)
Покупка:
- Поп-ит
- Билет на поезд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Пропуск на транспорт в Киеве
- Санки
- Сертификат о вакцинации
- PlayStation 5
- Биткоин
- Витамин D
Персона:
- Александр Усик
- Алексей Навальный
- МакSим
- Сергей Стерненко
- Адель Асанти
- Алек Болдуин
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрей Ярмоленко
ТВ-шоу:
- «Холостяк 2021»
- «Евровидение 2021»
- «Холостячка 2»
- «Пацанки» 6 сезон
- «Игра на ТНТ»
- «Оскар 2021»
- «Маска»
- «Супербабушка»
- «Звезды в Африке»
- «Танцы со звездами»
Вопрос: «Що таке?/Что такое?»
- «Абоба»
- «Симпл димпл»
- «Формалин»
- «Поп ит»
- «Локдаун»
- «Митинг»
- «Клабхаус»
- «Игра в кальмара»
- «Радужный поцелуй»
- «Фриланс»
Вопрос: «Як?/Как?»
- «Как умер Сквидвард?»
- «Як вийти заміж?»
- «Як змінити постачальника газу?»
- «Как сыграла Украина?»
- «Як отримати сертифікат про вакцинацію?»
- «Как компактно собрать чемодан?»
- «Как получить 1000 грн за вакцинацию?»
- «Як оновити Дію?»
- «Як зареєструватися в Дія?»
- «Как похудеть за неделю?»