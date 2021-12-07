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Google показала самые популярные запросы года в Украине

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Компания Google представила итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей — что чаще всего гуглили украинцы в Google в 2021 году.

Самые популярные запросы:

  • Евро 2020
  • Игра в кальмара
  • Холостяк 2021
  • Классрум
  • Украина Англия
  • Усик Джошуа
  • Евровидение 2021
  • Украина Швеция
  • Олимпиада 2021
  • Введение 2021

Потери:

Сериал:

  • «Игра в кальмара» (Squid Game)
  • «Джинни и Джорджия» (Ginny & Georgia)
  • «Жуки» 2 сезон
  • «Постучи в мою дверь» (You Knock on My Door)
  • «Отпуск»
  • «Атака титанов» (Attack on Titan)
  • «Трудные подростки» 3 сезон
  • «Бриджертоны» (Bridgerton)
  • «Милиционер с Рублевки»
  • «Папик» 2 сезон

Фильм:

  • «Веном 2» (Venom: Let There Be Carnage)
  • «Отряд самоубийц 2» (The Suicide Squad)
  • «Круэлла» (Cruella)
  • «Гнев человеческий» (Wrath of Man)
  • «Красное сообщение» (Red Notice)
  • «Лига справедливости Зака Снайдера» (Zack Snyder's Justice League)
  • «После 3» (After We Fell)
  • «Бос-молокосос 2» (The Boss Baby: Family Business)
  • «Дюна» (Dune)
  • «Душа» (Soul)

Покупка:

  • Поп-ит
  • Билет на поезд
  • iPhone 13
  • Симпл-димпл
  • Пропуск на транспорт в Киеве
  • Санки
  • Сертификат о вакцинации
  • PlayStation 5
  • Биткоин
  • Витамин D

Персона:

  • Александр Усик
  • Алексей Навальный
  • МакSим
  • Сергей Стерненко
  • Адель Асанти
  • Алек Болдуин
  • Жан Беленюк
  • Джо Байден
  • Злата Огневич
  • Андрей Ярмоленко

ТВ-шоу:

  • «Холостяк 2021»
  • «Евровидение 2021»
  • «Холостячка 2»
  • «Пацанки» 6 сезон
  • «Игра на ТНТ»
  • «Оскар 2021»
  • «Маска»
  • «Супербабушка»
  • «Звезды в Африке»
  • «Танцы со звездами»

Вопрос: «Що таке?/Что такое?»

  • «Абоба»
  • «Симпл димпл»
  • «Формалин»
  • «Поп ит»
  • «Локдаун»
  • «Митинг»
  • «Клабхаус»
  • «Игра в кальмара»
  • «Радужный поцелуй»
  • «Фриланс»

Вопрос: «Як?/Как?»

  • «Как умер Сквидвард?»
  • «Як вийти заміж?»
  • «Як змінити постачальника газу?»
  • «Как сыграла Украина?»
  • «Як отримати сертифікат про вакцинацію?»
  • «Как компактно собрать чемодан?»
  • «Как получить 1000 грн за вакцинацию?»
  • «Як оновити Дію?»
  • «Як зареєструватися в Дія?»
  • «Как похудеть за неделю?»