В Токио завершились Олимпийские игры. Сколько медалей завоевала Украина и кто их получил

В японской столице Токио завершились Летние Олимпийские игры 2020 года. Их перенесли на один год из-за пандемии коронавируса.
Украинскую сборную представляли 153 спортсмена, что было самым малым количеством атлетов на Летней Олимпиаде в истории независимой Украины. В Токио не поехали ряд лидеров и медалистов предыдущих Олимпийских игр, в частности, отстраненные из-за допинга гимнаст Олег Верняев и тяжеловес Дмитрий Чумак.
В целом Украина получила 19 олимпийских медалей — 1 золото, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. Это лучше, чем на предыдущей Олимпиаде в Рио (11 медалей), но меньше, чем на всех остальных. В медальном зачете сборная Украины заняла 44 место. В нем страны расположены по количеству полученных золотых медалей. В то же время в зачете по общему количеству медалей Украина оказалась на 16 месте.
Кроме 19 полученных медалей еще 23 украинских атлета остановились буквально в шаге от медали, заняв 4—6 места в финальных соревнованиях. В то же время были и неудачи. В частности, олимпийская медалистка и шестикратная чемпионка мира, одна из главных украинских претенденток на золото, фехтовальщица Ольга Харлан вылетела в первом же раунде соревнований. Еще одна «золотая» надежда — боксер Александр Хижняк проиграл в финале, побеждая в первых двух раундах, но за минуту до конца боя пропустил удар от соперника и упал, а судья засчитал нокаут. Таким образом Хижняк получил лишь серебро. Также курьезный момент произошел и во время стрельб — украинский спортсмен Сергей Кулиш в финале шел в тройке лучших, но ошибся и попал в чужую мишень. Поэтому выстрел ему не засчитали, и Кулиш сразу упал на последнее место.
Но украинцы получили и ряд исторических медалей — в женском дзюдо, в мужской шпаге, в артистическом плавании и другое.
В целом список медалистов выглядит следующим образом: