В Токио завершились Олимпийские игры. Сколько медалей завоевала Украина и кто их получил

В японской столице Токио завершились Летние Олимпийские игры 2020 года. Их перенесли на один год из-за пандемии коронавируса.

Украинскую сборную представляли 153 спортсмена, что было самым малым количеством атлетов на Летней Олимпиаде в истории независимой Украины. В Токио не поехали ряд лидеров и медалистов предыдущих Олимпийских игр, в частности, отстраненные из-за допинга гимнаст Олег Верняев и тяжеловес Дмитрий Чумак.

В целом Украина получила 19 олимпийских медалей — 1 золото, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. Это лучше, чем на предыдущей Олимпиаде в Рио (11 медалей), но меньше, чем на всех остальных. В медальном зачете сборная Украины заняла 44 место. В нем страны расположены по количеству полученных золотых медалей. В то же время в зачете по общему количеству медалей Украина оказалась на 16 месте.

Кроме 19 полученных медалей еще 23 украинских атлета остановились буквально в шаге от медали, заняв 4—6 места в финальных соревнованиях. В то же время были и неудачи. В частности, олимпийская медалистка и шестикратная чемпионка мира, одна из главных украинских претенденток на золото, фехтовальщица Ольга Харлан вылетела в первом же раунде соревнований. Еще одна «золотая» надежда — боксер Александр Хижняк проиграл в финале, побеждая в первых двух раундах, но за минуту до конца боя пропустил удар от соперника и упал, а судья засчитал нокаут. Таким образом Хижняк получил лишь серебро. Также курьезный момент произошел и во время стрельб — украинский спортсмен Сергей Кулиш в финале шел в тройке лучших, но ошибся и попал в чужую мишень. Поэтому выстрел ему не засчитали, и Кулиш сразу упал на последнее место.

Но украинцы получили и ряд исторических медалей — в женском дзюдо, в мужской шпаге, в артистическом плавании и другое.

В целом список медалистов выглядит следующим образом:

Золото — Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Серебро — Михаил Романчук (плавание, 1 500 м в/c)

Серебро — Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Серебро — Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Серебро — Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Серебро — Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)

Серебро — Елена Старикова (велотрек, спринт)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)

Национальный олимпийский комитет

Бронза — Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Михаил Романчук (плавание, 800 м в/с)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Элина Свитолина (теннис)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)

Бронза — Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 м)

Бронза — Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Владислава и Марина Алексиива, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа)

Бронза — Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)